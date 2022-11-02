Ташкент посетила делегация Катара

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/.

1 ноября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с визитом в Ташкент делегация Государства Катар во главе с директором Департамента по правам человека МИД Катара Турки бин Абдуллой Аль Махмудом. Их принял заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, в том числе, взаимодействия в рамках международных организаций, сфере защиты прав человека.