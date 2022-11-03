



Погода в Узбекистане на 4 ноября



ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 15-17° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 12-17° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 12-17° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, (в высокогорьях дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 1-3° мороза, днем 5-10о тепла.

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