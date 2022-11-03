Глава МИД Узбекистана посетил Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в рамках визита в Кыргызскую Республику министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова в Бишкеке были проведены двусторонние политические консультации по линии МИД.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, энергетики, инфраструктуры, транспорта и связи, был проведен обмен мнениями по вопросам делимитации Государственной границы.

По итогам встречи главы МИД подписали:

Совместное заявление министров иностранных дел,

Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Республики Узбекистан и Кыргызской Республики на 2023-2024 годы,

Договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы,

Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища,

Соглашение о сотрудничестве между Международным институтом Центральной Азии и Дипломатической академией при МИД Кыргызской Республики,

Меморандум о сотрудничестве между Агентством «Узархив» и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики.

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