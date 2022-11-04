



Погода в Узбекистане на 5 ноября



ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10о тепла.

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