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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

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 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
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 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
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В Самарканде прошел 2-й Международный экономический форум Узбекистана
04.11.2022 19:17

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3-4 ноября в Самарканде был проведен  2-й Международный экономический форум Узбекистана, который был организован с целью обсуждения дальнейшей стратегии экономического развития страны.

К участию в мероприятии были приглашены ведущие международные инвесторы, экономисты и другие эксперты.

Главными темами форума стали:

  • роль частного сектора в поддержании экономического роста;
  • монетарная политика, способная обеспечить макроэкономическую стабильность;
  • важность перехода к «зелёной» экономике на фоне изменения климата;
  • трансформация демографических рисков в возможности для человеческого капитала;
  • перспективы развития инфраструктуры в Узбекистане.

Участников и гостей форума приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые участники форума!

Дамы и господа!

Искренне поздравляю вас с открытием в древнем и неповторимом Самарканде, важном перекрестке на Великом шелковом пути, II Международного экономического форума Узбекистана и выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

В этом году форум посвящен теме “Люди в центре экономических реформ”, и это неслучайно.

Все мы видим, что проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата на фоне продолжающегося во всем мире влияния последствий пандемии и глобального экономического кризиса, противостояний и конфликтов, выдвигают на повестку дня самый главный вопрос, побуждающий нас серьезно задуматься о судьбе человека.

Убежден, что сегодняшний форум станет хорошей возможностью для обсуждения передового опыта в этом направлении и совместной выработки общего плана действий с участием представителей авторитетных международных организаций, ведущих зарубежных компаний и известных экспертов.

Дорогие друзья!

В Стратегии развития Нового Узбекистана, которую мы разработали, советуясь с нашим народом, и ныне ускоренно реализуем на основе благородной идеи “Во имя чести и достоинства человека”, определены приоритетные задачи по активному осуществлению реформ во всех сферах.

В частности, мы поставили перед собой цель в 2022–2026 годах добиться инклюзивного и устойчивого экономического роста, развития человеческого капитала и сокращения бедности в стране не менее чем в два раза. Для этого системно реализуем следующие приоритеты.

Во-первых, особое внимание уделяется кардинальному повышению роли частного сектора в экономике, поддержке предпринимательства, улучшению инвестиционной и здоровой конкурентной среды.

В этом направлении большое значение имеет последовательное сокращение налогового бремени на бизнес и обеспечение финансовыми ресурсами, исходя из условий, особенностей и возможностей регионов.

Во-вторых, в целях повышения качества жизни и дальнейшего улучшения жилищных условий для населения претворяем в жизнь масштабные программы по развитию инфраструктуры каждой махалли.

В частности, по всей республике в рамках программ “Обод кишлок”, “Обод махалла” и “Инициативный бюджет” улучшено снабжение населения питьевой водой, электроэнергией, а также состояние внутренних дорог, возводятся образовательные и медицинские учреждения, другие социальные объекты.

В-третьих, особое значение придается полному охвату системой адресной социальной защиты малообеспеченных и нуждающихся слоев населения, расширению масштабов их всесторонней поддержки.

При этом в Стратегии важное место занимают вопросы повышения качества профессионального образования, привлечения людей, в первую очередь молодежи и женщин, к предпринимательству и обеспечения их гарантированным источником дохода через обучение востребованным на рынке труда современным профессиям.

В-четвертых, в условиях напряженной обстановки на внешних рынках и в государствах-партнерах в нашей стране принимаются меры по обеспечению макроэкономической стабильности и сдерживанию темпов инфляции. В результате в этом году в республике ожидается экономический рост более 5 процентов.

В-пятых, в центре нашего внимания постоянно находятся вопросы создания устойчивых систем производства продукции и обеспечения продовольственной безопасности с внедрением в сельское хозяйство водо-, ресурсосберегающих и “умных” технологий.

В-шестых, одним из основных направлений наших реформ является расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со всеми государствами-партнерами, продвижение на внешние рынки конкурентоспособной продукции, обеспечение взаимосвязанности посредством развития транспортно-логистических систем.

Уважаемые участники форума!

В достижении поставленных высоких целей Новый Узбекистан тесно сотрудничает с международными финансовыми институтами, зарубежными государствами и ведущими компаниями.

В этой связи хочу выразить признательность всем нашим партнерам, которые доброжелательны к нам и активно реализуют совместные проекты.

Несомненно, участие представителей таких авторитетных организаций, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и потенциальных инвесторов послужит еще более эффективной работе нашего форума.

Уверен, что участники мероприятия заключат взаимовыгодные соглашения о запуске новых проектов и внесут достойный вклад в дальнейшее расширение наших партнерских связей.

Пользуясь возможностью, желаю всем вам доброго здоровья, удачи и успешной работы форума."

УЗИНФОРМ

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