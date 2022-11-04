



В Самарканде прошел 2-й Международный экономический форум Узбекистана



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3-4 ноября в Самарканде был проведен 2-й Международный экономический форум Узбекистана, который был организован с целью обсуждения дальнейшей стратегии экономического развития страны. К участию в мероприятии были приглашены ведущие международные инвесторы, экономисты и другие эксперты. Главными темами форума стали: роль частного сектора в поддержании экономического роста;

монетарная политика, способная обеспечить макроэкономическую стабильность;

важность перехода к «зелёной» экономике на фоне изменения климата;

трансформация демографических рисков в возможности для человеческого капитала;

перспективы развития инфраструктуры в Узбекистане. Участников и гостей форума приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: "Уважаемые участники форума!



Дамы и господа!



Искренне поздравляю вас с открытием в древнем и неповторимом Самарканде, важном перекрестке на Великом шелковом пути, II Международного экономического форума Узбекистана и выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



В этом году форум посвящен теме “Люди в центре экономических реформ”, и это неслучайно.



Все мы видим, что проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата на фоне продолжающегося во всем мире влияния последствий пандемии и глобального экономического кризиса, противостояний и конфликтов, выдвигают на повестку дня самый главный вопрос, побуждающий нас серьезно задуматься о судьбе человека.



Убежден, что сегодняшний форум станет хорошей возможностью для обсуждения передового опыта в этом направлении и совместной выработки общего плана действий с участием представителей авторитетных международных организаций, ведущих зарубежных компаний и известных экспертов.



Дорогие друзья!



В Стратегии развития Нового Узбекистана, которую мы разработали, советуясь с нашим народом, и ныне ускоренно реализуем на основе благородной идеи “Во имя чести и достоинства человека”, определены приоритетные задачи по активному осуществлению реформ во всех сферах.



В частности, мы поставили перед собой цель в 2022–2026 годах добиться инклюзивного и устойчивого экономического роста, развития человеческого капитала и сокращения бедности в стране не менее чем в два раза. Для этого системно реализуем следующие приоритеты.



Во-первых, особое внимание уделяется кардинальному повышению роли частного сектора в экономике, поддержке предпринимательства, улучшению инвестиционной и здоровой конкурентной среды.



В этом направлении большое значение имеет последовательное сокращение налогового бремени на бизнес и обеспечение финансовыми ресурсами, исходя из условий, особенностей и возможностей регионов.



Во-вторых, в целях повышения качества жизни и дальнейшего улучшения жилищных условий для населения претворяем в жизнь масштабные программы по развитию инфраструктуры каждой махалли.



В частности, по всей республике в рамках программ “Обод кишлок”, “Обод махалла” и “Инициативный бюджет” улучшено снабжение населения питьевой водой, электроэнергией, а также состояние внутренних дорог, возводятся образовательные и медицинские учреждения, другие социальные объекты.



В-третьих, особое значение придается полному охвату системой адресной социальной защиты малообеспеченных и нуждающихся слоев населения, расширению масштабов их всесторонней поддержки.



При этом в Стратегии важное место занимают вопросы повышения качества профессионального образования, привлечения людей, в первую очередь молодежи и женщин, к предпринимательству и обеспечения их гарантированным источником дохода через обучение востребованным на рынке труда современным профессиям.



В-четвертых, в условиях напряженной обстановки на внешних рынках и в государствах-партнерах в нашей стране принимаются меры по обеспечению макроэкономической стабильности и сдерживанию темпов инфляции. В результате в этом году в республике ожидается экономический рост более 5 процентов.



В-пятых, в центре нашего внимания постоянно находятся вопросы создания устойчивых систем производства продукции и обеспечения продовольственной безопасности с внедрением в сельское хозяйство водо-, ресурсосберегающих и “умных” технологий.



В-шестых, одним из основных направлений наших реформ является расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со всеми государствами-партнерами, продвижение на внешние рынки конкурентоспособной продукции, обеспечение взаимосвязанности посредством развития транспортно-логистических систем.



Уважаемые участники форума!



В достижении поставленных высоких целей Новый Узбекистан тесно сотрудничает с международными финансовыми институтами, зарубежными государствами и ведущими компаниями.



В этой связи хочу выразить признательность всем нашим партнерам, которые доброжелательны к нам и активно реализуют совместные проекты.



Несомненно, участие представителей таких авторитетных организаций, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и потенциальных инвесторов послужит еще более эффективной работе нашего форума.



Уверен, что участники мероприятия заключат взаимовыгодные соглашения о запуске новых проектов и внесут достойный вклад в дальнейшее расширение наших партнерских связей.



Пользуясь возможностью, желаю всем вам доброго здоровья, удачи и успешной работы форума." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи