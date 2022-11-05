Специальный представитель Узбекистана по Афганистану провел встречу с европейским коллегой

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября пребывающий с визитом в Брюсселе Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел переговоры со спецпредставителем Европейского Союза по Афганистану Томасом Никлассоном.

Переговоры были посвящены обсуждению усилий Узбекистана и ЕС по мирному урегулированию афганского кризиса, скорейшему оказанию стране гуманитарной и иной помощи.

В частности, была подчеркнута важность выполнения новыми властями страны ключевых требований международного сообщества – создания правительства на основе широкого представительства, соблюдения фундаментальных прав человека, в том числе женщин и национальных меньшинств страны. Также была обозначена необходимость продолжения консультаций по афганской тематике, как на двусторонней основе, так и на уровне спецпредставителей стран Центральной Азии.

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