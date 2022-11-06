МИД Узбекистана посетил представитель ЮНФПА

МИД Узбекистана посетил представитель ЮНФПА06.11.2022 09:48
ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила региональный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮФНПА) по Восточной Европе и Центральной Азии Флоренс Бауер. Ее принял заместитель министра иностранных дел Эркин Хамраев.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия Узбекистана с ЮНФПА в области обеспечения гендерного равенства, поддержки женщин и молодежи, охраны материнства и детства.
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