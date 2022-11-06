



МИД Узбекистана посетил представитель ЮНФПА



ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила региональный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮФНПА) по Восточной Европе и Центральной Азии Флоренс Бауер. Ее принял заместитель министра иностранных дел Эркин Хамраев. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия Узбекистана с ЮНФПА в области обеспечения гендерного равенства, поддержки женщин и молодежи, охраны материнства и детства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи