Глава МИД Узбекистана провел встречу с руководителем ЮНВТО

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну Генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили.

В ходе встречи министр и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и ЮНВТО в сферах туризма, образования и культуры.

В частности, были рассмотрены предложения по превращению Международного университета туризма «Шелковый путь» в Самарканде в региональный центр по подготовке специалистов по туризму, проведению Форума ректоров туристических вузов стран-членов ЮНВТО, созданию совместно с ЮНВТО сети научно-исследовательских учреждений.



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