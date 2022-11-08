В Узбекистан прибыл новый посол Алжира

ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 ноября ведомство внешней политики Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народной Демократической Республики Бумедиан Геннад.

В рамках визита посол вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Норову, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, машиностроения, технологий, текстильной индустрии, сельского хозяйства и других

С марта 2015 года по сентябрь текущего послом Алжира в Узбекистане являлся Насер Бушерит.

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