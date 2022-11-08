Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Туркменистана

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Туркменистана08.11.2022 10:03
ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
В ходе переговоров были рассмотрены ключевые аспекты развития диалога двух стран по всему спектру приоритетных направлений, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, а также вопросы подготовки к предстоящему в Самарканде саммиту Организации тюркских государств.
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