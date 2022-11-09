



СНГ в контексте экономического развития



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября состоялось очередное заседание Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств – органа, традиционно фокусирующегося на социально-экономической проблематике. На прошедшем заседании наряду с крупным социальным блоком главы правительств рассмотрели очередной пакет стратегических и концепуальных экономических вопросов, решения по которым предопределят характер экономического взаимодействия на ближайшие годы. Особое внимание, в частности, было уделено расширению режима свободной торговли, цифровой трансформации отраслей химического комплекса, вопросам научно-технического, технологического и инновационного сотрудничества.



В целом же экономическое сотрудничество является ключевым приоритетом СНГ, на что прямо указывает Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, обновленная Решением Совета глав государств СНГ от 18 декабря 2020 года. При этом, согласно Концепции, полноценное торгово-экономическое взаимодействие государств – участников СНГ выступает необходимым условием их устойчивого развития.



Как влияет углубление экономических отношений между странами Содружества на темпы их развития?



Среди наиболее мощных стимулов развития государств – участников СНГ особое место занимает созданная между ними зона свободной торговли. Договор о ней был подписан в 2011 году восемью странами Содружества. 31 мая 2013 года подписан протокол, предусматривающий применение Договора между его сторонами и Республикой Узбекистан. Зона свободной торговли таким образом охватила 9 государств – участников СНГ.



Ее главным преимуществом является обнуление таможенных пошлин по подавляющему большинству категорий товаров, устранение иных барьеров и ограничений во взаимной торговле. Таким образом, товар, экспортируемый одной страной СНГ в другую, становится более доступным по цене и более конкурентоспособным на территории страны-импортера. Это позволяет наращивать объемы реализации продукции национальных производителей в страны Содружества, и, соответственно, наращивать объемы производства, что способствует росту валового внутреннего продукта (ВВП), налоговых поступлений, доходов населения и дает другие ощутимые результаты.



Зона свободной торговли СНГ стала одним из важнейших факторов преодоления отрицательной динамики в доле взаимного внешнеторгового оборота стран Содружества в общем обороте. На протяжении 2000-х годов удельный вес стран СНГ в их внешнеторговом обороте сокращался. Если в 2000 году в целом по Содружеству на входящие в него страны приходилось 28 % внешнеторгового оборота, то в 2005 году – 23 %, в 2010 году – 22 %. В 2015, 2020 и 2021 годах этот показатель оставался стабильным на уровне 19 %[1].



На фоне роста общих объемов внешнеторгового оборота государств – участников СНГ сохранение в нем за странами Содружества стабильной доли сопровождается существенным ростом стоимостных показателей взаимной торговли. Если в 2000 году взаимный экспорт в страны СНГ составлял всего 27,0 млрд долларов США, то в кризисном 2020 году – 88,2 млрд долларов США, в 2021 году – 117,2 млрд долларов США[2].



В 2022 году торговые отношения между государствами – участниками Содружества получили дополнительный импульс, смягчивший экономическое давление западных стран. По оценке Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.Лебедева, «Запад сам толкает страны Содружества на активизацию взаимной торговли»[3]. При вынужденном снижении объема товарооборота с дальним зарубежьем, государства СНГ быстро среагировали на эти негативные тенденции и наращивают взаимный товарооборот.



В ходе заседания Совета глав государств (СГГ) Содружества 14 октября 2022 года Президент Российской Федерации В.Путин отметил, что в первом полугодии текущего года товарооборот России с государствами СНГ вырос на 7 %, до 46 млрд долларов США[4]. Внешнеторговый оборот Республики Беларусь со странами СНГ в первом полугодии 2022 года составил 26,47 млрд долларов США, увеличившись на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года[5]. Стратегический курс Республики Узбекистан на расширение экономического сотрудничества в рамках СНГ также приносит свои плоды. По заявлению Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева на этом же заседании СГГ, «товарооборот Узбекистана с государствами Содружества по итогам прошлого года (прим. – 2021 года) увеличился на 35 %, а с начала этого года вырос еще на треть»[6].



Преимущества зоны свободной торговли СНГ не сводятся только к наращиванию объемов реализации продукции и товарооборота. Среди ее существенных достоинств следует отметить повышение инвестиционной привлекательности стран Содружества для иностранного капитала. Создавая предприятие на территории любого государства в пределах зоны свободной торговли, зарубежный инвестор принимает в расчет, что общий рынок, на который он выходит, включает не одну, а восемь стран[7] СНГ численностью населения 231,1 млн человек (на начало 2022 года)[8].



Новый этап в развитии общего экономического пространства призвано открыть Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций государств – участников Содружества Независимых Государств, работа над которым начата в 2012 году. 14 октября 2022 года главы государств поручили правительствам стран Содружества завершить внутригосударственное согласование проекта этого Соглашения для его дальнейшего подписания в рамках СГП СНГ. Его введение в действие расширит поле экономического сотрудничества сторон еще на один крупный сегмент экономики – сферу услуг, обеспечивая формирование их общего рынка и свободу движения капитала.



Режим свободной торговли товарами и услугами серьезно стимулирует развитие транспортной инфраструктуры. Трансформация сети транзитных железных дорог и автомагистралей в пределах Содружества в 2010-е годы значительно ускорилась под влиянием целого ряда факторов. Ключевую роль в этом сыграли лавинообразный рост грузопотока по маршруту Китай – Европа – Китай и создание в пределах СНГ благоприятных условий для транзитных перевозок. Наряду с углублением экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выдвижением масштабной китайской инфраструктурной инициативы «Пояс и путь» значительная часть таких условий создана непосредственно в результате функционирования Содружества. К ним относится не только свобода транзита товаров и транспортных средств, предусмотренная Договором о зоне свободной торговли, но и последовательная реализация соглашений СНГ в области транспорта, а также постоянное взаимодействие профильных структур государств – участников СНГ в ходе работы соответствующих органов отраслевого сотрудничества.



Показательно, что только в рамках работы АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» – совместного белорусско-казахстанско-российского сервиса по транзитной железнодорожной перевозке контейнеров из Китая в Европу и обратно – объем перевозок с 2016 года по 2021 год вырос почти в 7 раз (с 100,5 тыс. ДФЭ до 692,5 тыс. ДФЭ) и продолжает оставаться на высоком уровне в 2022 году (на 31 октября 2022 года – 556,1 тыс. ДФЭ), несмотря на санкционные ограничения в отношении Беларуси и России[9]. И это – не единственный крупный логистический коридор в пределах Содружества, где продолжают набирать обороты транскаспийские маршруты, а также ряд других проектов в Центральной Азии.



Не случайно, выступая на заседании СГГ 14 октября 2022 года, Президент России В.Путин подчеркнул, что на текущем этапе «ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию государств СНГ трансъевразийских логистических коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг»[4]. При этом введение санкций, нарушающих сложившиеся цепочки поставок и ограничивающих работу успешно функционировавших транзитных маршрутов, актуализирует реализацию транспортных проектов, которые способствуют расширению доступа товаров стран Содружества на Ближний Восток и в Африку, в Южную и Юго-Восточную Азию.



В этом контексте Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев обращает внимание на критическую важность совместного развития новых логистических коридоров. В частности, он заявил: «Речь идет о проектах строительства железных дорог Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, а также Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Эти дороги будут органично дополнять действующие маршруты, способствуя превращению СНГ в ключевое звено трансконтинентальных транспортных перевозок, сокращая в разы их сроки и стоимость»[6].



Преимущества зоны свободной торговли, развитая транспортно-логистическая инфраструктура и динамично развивающееся сотрудничество стран Содружества в сфере сельского хозяйства создают прочный фундамент для обеспечения продовольственной безопасности всех государств – участников СНГ и доступности продуктов питания. Экономическое пространство Содружества в наименьшей степени подвержено влиянию факторов, спровоцировавших развитие глобального продовольственного кризиса, прежде всего роста цен на энергоносители и удобрения, а также сокращения объемов предложения сельхозпродукции на мировом рынке.



В странах СНГ в полном объеме обеспечивается бесперебойное и доступное снабжение внутренних рынков топливно-энергетическими ресурсами, которое осуществляется на основе долгосрочных соглашений и контрактов. Национальные аграрные сектора в СНГ также в малой степени затронуты кризисными тенденциями на глобальном рынке удобрений, в том числе потому, что санкционное давление на их производство в России и Беларуси не оказывает негативное влияние на их поставки партнерам из стран Содружества.



Заслуживает внимания также тот факт, что возможности государств Содружества позволяют в полном объеме удовлетворять спрос на продукты питания в его пределах. Например, Прогноз производства, потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств – участников СНГ на 2022 год предусматривает, что по мясу и пищевым мясным субпродуктам 41,67 % импорта в страны Содружества будет осуществляться из других государств – участников СНГ, причем планируемый экспорт этой продукции из стран СНГ в целом на 25 % превышает потребности в ее импорте в Содружество. По зерну (без зернобобовых) страны Содружества будут удовлетворять взаимные потребности в импорте на 94,64 %, а его планируемый экспорт в целом в 20,8 раза превышает потребность в импорте в СНГ[10].



Не менее значимым для экономического развития государств – участников СНГ стало их сотрудничество в области промышленной политики. Его ключевыми направлениями выступают расширение взаимовыгодных кооперационных связей между хозяйствующими субъектами отраслей промышленности, формирование и реализация совместных проектов и программ, создание совместных производств и благоприятных условий для инновационного промышленного развития, повышение конкурентоспособности производимых товаров. Существенным является вклад стран Содружества в решение вопросов импортозамещения, тесно взаимосвязанных с укреплением их экономической независимости.



Соглашение о сотрудничестве в области промышленности и создании Совета по промышленной политике государств – участников СНГ было подписано еще в 2012 году. Наиболее заметны результаты его реализации в областях развития цифровой экономики и цифровизации ряда отраслей промышленности, химического и энергетического машиностроения, автомобилестроения, горно-металлургического и топливно-энергетического комплексов (ТЭК). Одно из центральных мест в работе профильного совета принадлежит промышленной кооперации, концепция развития которой и соответствующий комплекс мер, разработанные по инициативе Республики Узбекистан, будут приняты в ближайшее время.



Сотрудничество в СНГ в области промышленности на сегодняшний день – это десятки тысяч рабочих мест, созданных партнерами по Содружеству, взаимные инвестиции, обмен технологиями и инновациями и, в конечном итоге, весомые объемы произведенной продукции и рост ВВП. Страны СНГ активно реализуют совместные промышленные проекты. При этом, следует отметить, что с учетом масштабов экономики и колоссального инвестиционного потенциала наибольшую активность в создании совместных производств на пространстве СНГ проявляет Россия.



В Азербайджане действует около 1000 компаний с российским капиталом в авиации, автомобилестроении, фармацевтике, судостроении, химической промышленности. Так, например, российский ЛУКОЙЛ участвует в разработке месторождения «Шах-Дениз», ОАО «КАМАЗ» продолжает сборку автомобилей КАМАЗ и «Урал» на Гянджинском автомобильном заводе, успешно реализуется первый российско-азербайджанский фармацевтический проект – запущено производство на заводе «Р-Фарм» в Пираллахинском промышленном парке.



В Армении российской компанией РУСАЛ осуществляется производство алюминиевой фольги в Арабкирском районе Еревана, а ОАО «ГеоПромМайнинг» модернизирует медно-молибденовый комбинат с учетом новых технологических решений.



Перечень двусторонних проектов Беларуси и России в промышленном сотрудничестве затрагивает широкий круг отраслей: микроэлектроника, машиностроение для ТЭК, сельскохозяйственное и дорожное машиностроение, двигателестроение и другие. Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, а также межправительственное соглашение о единой промышленной политике.



Беларусь, Россия и Казахстан в начале июля приняли решение о создании единой авиационной технологической платформы в Ульяновской области, в рамках которой Ульяновск может стать хабом для обслуживания самолетов из ЕАЭС и Узбекистана. Соглашение заключили авиаремонтный завод города Барановичи и ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», а на территории Ульяновской области расположены ключевые российские предприятия в сфере разработки и производства авиационной техники и авиакомпонентов.



Все более важную роль играет промышленная кооперация между субъектами хозяйствования Казахстана и России. В июле 2022 года премьер-министры двух стран подписали новую программу действий по расширению промкооперации стоимостью в 6,5 млрд долларов США, которая включает более 20 проектов в сферах электротехники, автомобильной электроники, удобрений, полимеров и прочего и создаст в Казахстане 12,6 тыс. рабочих мест. Всего же промышленная кооперация двух стран – это 62 проекта (уже реализованных и будущих) на сумму 22,2 млрд долларов США.



Кыргызстан совместно с Россией осуществляет проект строительства и эксплуатации золоторудного комбината на месторождении «Джеруй» Таласской области. Запуск предприятия состоялся в марте 2021 года, а всего в развитие месторождения инвестировано более 600 млн долларов США.



В Таджикистане объем российских инвестиций достиг 1,6 млрд долларов США, что составило 16 % от общего объема иностранных инвестиций. На начало 2022 года в стране работало свыше 300 российских компаний в таких сферах как строительство, связь, геологоразведка и добыча, энергетика и другие. Перспективными сферами взаимодействия признаны металлургия, горнодобывающая промышленность, фармацевтика.



Сотрудничество Туркменистана и России в рамках промышленной кооперации особенно рельефно проявляется в области судостроения. В тесном взаимодействии российского АО «Объединенная судостроительная корпорация» и туркменского АООТ «Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» в республике динамично развивается, по сути, новая отрасль. «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры об условиях участия в качестве оператора проекта освоения нефтегазоконденсатного месторождения «Достлук» в Каспийском море. Давно и успешно в Туркменистане работает «Татнефть», занимающаяся ремонтом и обслуживанием нефтяных скважин.



Устойчиво и весьма продуктивно в последние годы развивается также кооперация России с Узбекистаном. Оба государства сейчас активно обсуждают формирование общих производственных цепочек в автопроме и авиастроении, фармацевтике, химической промышленности, металлургии, горно-шахтном машиностроении. По словам Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева, «только за последние месяцы с партнерами из стран СНГ запущено более 800 новых предприятий»6.



В российском Минпромторге отмечают, что Россией по состоянию на июль 2022 года со странами СНГ реализуются 215 совместных промышленных проектов, причем все они представляют собой взаимовыгодное сотрудничество.



Промышленная кооперация стран Содружества нацелена, кроме всего прочего, и на решение более глобальной задачи, имеющей стратегическое значение для экономик государств СНГ, – импортозамещения. Эта задача всегда стояла на повестке дня, но в последнее время приобрела особую актуальность.



Здесь, прежде всего, речь идет о переориентации имеющихся товарных потоков. Так, Минпромторг России видит потенциал в диверсификации товарной структуры импорта за счет поставок из стран Центральной Азии чугуна, стального проката, цветных и редкоземельных металлов, каучуков, шин, битумов, пищевой и сельскохозяйственной продукции. Уже налажены поставки рыбы из Приморского края в Беларусь и обратные поставки белорусской сельскохозяйственной продукции рефрижераторами на Дальний Восток. Когда после февраля 2022 года в России возникли сложности с глиноземом, необходимым для выплавки алюминия, то помог Казахстан, увеличив за полугодие поставки вдвое – до 400 тонн.



Узбекистан будет поставлять в Россию подшипники, с которыми сейчас сложился дефицит, – соответствующее соглашение подписано в рамках «ИННОПРОМА» в Екатеринбурге между компаниями SPZ Bearings и «Желдормаш», причем планируются поставки 200 тыс. штук продукции в год. По данным ряда российских СМИ, некоторые российские ретейлеры из-за дефицита определенных брендов стали расширять ассортимент за счет производителей из Узбекистана.



Как отметил в июле 2022 года вице-премьер России А.Оверчук, Беларусь и Россия договорились о 14 совместных проектах по импортозамещению. Они будут осуществляться на территории Беларуси, а Россия будет предоставлять финансирование. Эти проекты будут нацелены на создание выпадающих комплектующих, в частности в лесозаготовительном, сельскохозяйственном машиностроении, автопроизводстве. Предложено также построить в Беларуси литейное производство, которое удовлетворит потребности как Минского тракторного завода, так и российских машиностроителей, например КАМАЗа. При этом российский вице-премьер подчеркнул, что по целому ряду направлений будут создаваться абсолютно новые производства с нуля, чтобы ни от кого не зависеть. До конца 2022 года завершится проработка семи таких проектов, после чего страны планируют приступить к их реализации. Россия выделила на участие Беларуси в этих программах 1,5 млрд долларов США.



Естественно, что обозначенными направлениями развитие экономического сотрудничества в Содружестве далеко не ограничивается. Взаимовыгодное взаимодействие продолжается и наращивается в самых различных отраслях экономики и финансов. Здесь уместно будет упомянуть и увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах в рамках СНГ. Помимо обеспечения большей самостоятельности финансовых систем, а также ограничения возможностей осуществления любых сделок под фактическим надзором зарубежных, прежде всего американских институтов[11], проведение расчетов в национальных валютах сокращает порочную практику дотирования американской экономики за счет необходимости использования долларов США для осуществления транзакций.



Наглядным показателем и одновременно яркой иллюстрацией востребованности экономического сотрудничества выступает, по оценке Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.Лебедева, сохранение позитивной динамики развития государств – участников СНГ, несмотря на все нынешние экономические трудности и прогнозы ряда влиятельных международных организаций. По сведениям Статкомитета Содружества, в 2021 году объем ВВП наших стран возрос на 4,6 %. За первое полугодие 2022 года подавляющее большинство государств – участников СНГ обеспечило внушительный рост ВВП: Азербайджан – на 6,2 %, Армения – на 8,6 %, Казахстан – на 4,6 %, Кыргызстан – на 6,3 %, Таджикистан – на 7,4 %, Туркменистан – на 6 %, Узбекистан – на 5,4 %[12].



Безусловно, принимая во внимание достаточно прогрессивную экономическую политику в странах Содружества, каждая из них имеет колоссальный собственный потенциал развития. Но сотрудничество в рамках СНГ и других интеграционных образований, созданных на его пространстве, выступает мультипликатором роста, способствующим дальнейшему укреплению национальных экономик. При этом Содружество имеет все возможности не только для смягчения неблагоприятных изменений внешнеэкономической конъюнктуры, но и для усиления влияния входящих в него стран на глобальные экономические процессы и самостоятельного определения своих экономических и политических приоритетов.





[1] Содружество Независимых Государств в 2021 г. Краткий сборник предварительных статистических итогов / Статкомитет СНГ. – М., 2022. Стр. 134.

[2] Там же. Стр. 123.

[3] Страны СНГ вырабатывают предложения по совместным мерам реагирования на экономические вызовы [Электронный ресурс] // Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств. – Режим доступа: https://cis.minsk.by/news/23315. Дата доступа: 28.10.2022.

[4] Заседание Совета глав государств СНГ [Электронный ресурс] // сайт Президента России. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69595. Дата доступа: 17.10.2022.

[5] Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 1998–2022. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/viewer/?doclink=https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2022/exim1-2208.xlsx#1. Дата доступа: 13.10.2022.

[6] Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс] // O‘zbekiston Milliy axborot agentligi. Режим доступа: https://uza.uz/ru/posts/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyoeva-na-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-uchastnikov-sodruzhestva-nezavisimyx-gosudarstv_416122. Дата доступа: 17.10.2022.

[7] Исключая Украину с учетом приостановления Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговле с 1 января 2016 года в отношении Украины.

[8] Расчет по данным на начало 2022 года, за исключением Республики Таджикистан с данными на начало 2021 года: Международные сравнения / Статистика СНГ (Статистический бюллетень). – 2022. – № 1 (566) / Статкомитет СНГ. – Стр. 181.

[9] Объем перевозок // ОТЛК ЕРА. – Режим доступа: https://www.utlc.com/. Дата доступа: 18.10.2022

[10] Прогноз производства, потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств – участников СНГ на 2022 год [Электронный ресурс] // Интернет-портал СНГ. – Режим доступа: https://e-cis.info/upload/iblock/a3c/a3cf1982e38098352d5e988f839f76f0.doc. Дата доступа 08.07.2022.

[11] Формальным основанием для осуществления такого надзора выступают межгосударственные соглашения, регулирующие трансграничное предоставление отчётности в рамках американского Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), к заключению которых США под различными предлогами склонили многие страны, включая государства – участники СНГ.

[12] Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых Государств в I полугодии 2022 года (по данным национальных статистических служб). Доклад. / Статкомитет СНГ. – М., 2022. Стр. 6.



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