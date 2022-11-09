В Ташкент прибыл новый посол Казахстана

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. 8 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Бейбут Атамкулов вручил копии своих верительных грамот руководителю ведомства иностранных дел Узбекистана Владимиру Норову.

В ходе встречи министр и новый глава дипмиссии РК в Ташкенте обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, науки, образования и культуры.



С марта 2019 года по сентябрь текущего послом РК в Узбекистане являлся Дархан Сатыбалды.

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