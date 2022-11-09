



Узбекистан посетила делегация Санкт-Петербурга



ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. 8 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией города Санкт-Петербург (Российская Федерация) во главе с губернатором Александром Бегловым. В ходе аудиенции были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана с Санкт-Петербургом в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства, науки, образования и культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи