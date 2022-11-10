Самарканд приветствует участников саммита ТЮРКСОЙ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. 9 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Самарканд, где сегодня начинаются мероприятия Организации тюркских государств, в которых примут участие делегации Туркменистана, Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Венгрии, а также организаций ТЮРКСОЙ, Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), Международной тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия.

В ходе мероприятий будут обсуждены вопросы развития сотрудничества стран-участниц ТЮРКСОЙ в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, транспорта, инноваций, экологии, туризма и культурно-гуманитарного обмена, а также совершенствования деятельности Организации.

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