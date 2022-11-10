



Ташкент посетила делегация ОБСЕ



ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. 9 ноября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетили прибывшие с визитом в Ташкент постоянные представители Великобритании (Н.Буш), Германии (Г.Бройтигам), Франции (К.Фажес) и США (М.Карпентер) при ОБСЕ. Их принял заместитель министра иностранных дел Фуркат Сидиков. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества между Узбекистаном и ОБСЕ в сферах технологий и инноваций, «зеленой» экономики и смягчения последствий высыхания Аральского моря. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи