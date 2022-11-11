



МИД Узбекистана посетил посол Украины



ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Николай Дорошенко. В ходе проведенных переговоров была подчеркнута недопустимость распространения украинской стороной недостоверных сведений в СМИ, касающихся Узбекистана, в частности, необоснованного заявления представителя Министерства обороны Украины о якобы поставках продукции двойного назначения в обход действующих санкционных ограничений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи