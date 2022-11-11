



В Самарканде прошло заседание СМИД Организации тюркских государств



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября в Самарканде было проведено заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (СМИД ОТГ). В ходе встречи руководители ведомств внешней политики Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана, а также генеральный секретарь ОТГ и руководители аффилированных организаций ОТГ – ТЮРКСОЙ, ТюркПА, Международной тюркской академии, Международного фонда тюркской культуры и наследия обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества и повестку дня предстоящей сегодня в Самарканде встречи глав государств ОТГ. B рамках мероприятия был подписан ряд важных документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи