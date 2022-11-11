В Самарканде прошло заседание СМИД Организации тюркских государств

В Самарканде прошло заседание СМИД Организации тюркских государств11.11.2022 09:51
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября в Самарканде было проведено заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (СМИД ОТГ).
В ходе встречи руководители ведомств внешней политики Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана, а также генеральный секретарь ОТГ и руководители аффилированных организаций ОТГ – ТЮРКСОЙ, ТюркПА, Международной тюркской академии, Международного фонда тюркской культуры и наследия обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества и повестку дня предстоящей сегодня в Самарканде встречи глав государств ОТГ.
B рамках мероприятия был подписан ряд важных документов.
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