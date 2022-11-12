Подведены итоги саммита ОТГ в Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. 11 ноября в Самарканде под председательством Узбекистана была проведена встреча глав стран - участниц Организации тюркских государств

В ней приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, руководители Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), Международной тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия, Секретариата ОТГ.

В ходе саммита были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, экономики и торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства, науки и образования, технологии и инноваций, культуры, экологии, туризма, молодежной политики.

По итогам заседания была принята Самаркандская декларация саммита Организации тюркских государств и утверждена кандидатура Кубанычбека Омуралиева на должность Генерального секретаря ОТГ.

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