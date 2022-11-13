



Глава государства поздравил медиков



ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы здравоохранения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого во второе воскресенье ноября Дня медицинских работников Узбекистана. В поздравлении говорится: "Уважаемые медицинские работники!



Дорогие ветераны сферы!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, представителей почетной профессии, самоотверженно, не жалея себя, выполняющих ответственную миссию по охране здоровья нашего народа, с Днем медицинских работников, выражаю всем вам мои самые наилучшие пожелания.



Есть глубокий смысл в словах знаменитого греческого врачевателя Гиппократа: “Медицина и мудрость созвучны и взаимосвязаны”.



Действительно, для того, чтобы сохранить самое бесценное богатство, несравненное благо в мире – здоровье человека, пробудить в больном веру и надежду, вернуть его к здоровой жизни, врач должен обладать не только глубокими знаниями и опытом, но вместе с тем высоким интеллектом и благородным сердцем.



Конечно, можно бесконечно говорить слова благодарности в адрес медицинских работников, посвятивших свою жизнь такому великому и благородному делу, считающих лечение людей своим священным долгом.



Дорогие врачи и медсестры!



Вам хорошо известно, что в последние годы в Узбекистане в качестве приоритетной задачи определено создание системы высококачественного и квалифицированного медицинского обслуживания каждого гражданина, в этом направлении осуществляются масштабные реформы.



В целях полного утверждения в жизни нашего общества благородного принципа “Во имя чести и достоинства человека” доброй традицией в последнее время стали проведение регулярных встреч с представителями сферы здравоохранения, обмен с ними мнениями о стоящих перед нами задачах и путях решения актуальных проблем.



Всесторонне полезными были наши с вами диалоги, прошедшие в текущем году. В результате в 2022 году было принято более двадцати законов, указов и постановлений, других необходимых нормативных актов, касающихся сферы, которые последовательно внедряются в жизнь.



Благодаря вашим активным усилиям сегодня медицинские услуги входят непосредственно в махаллю, становятся ближе к каждому соотечественнику. Высококвалифицированные врачи, ученые и специалисты, работая с выездом на места, вносят достойный вклад в восстановление здоровья больных, страдающих от тяжелых недугов.



В ходе прошедших в этом году в регионах оздоровительных акций 210 тысяч наших соотечественников прошли лечение в амбулаторных, 65 тысяч – в стационарных условиях, что является весомым результатом. Мы и в дальнейшем продолжим эту благую работу.



Все мы хорошо осознаем, что в реализации чрезвычайно важной задачи по охране жизни и здоровья людей нельзя оставлять без внимания ни один вопрос, оставлять решение проблем на потом.



В этой связи все более приоритетное значение в процессе развития медицинской сферы приобретает кардинальное изменение имеющегося отношения и подходов в этой области, претворение в жизнь принципа “Человек – общество – государство”.



Поэтому мы акцентируем внимание на усилении первичного звена медицины, особенно выведении медицинского обслуживания в селах и махаллях на качественно новый этап.



В частности, только в 2022 году на местах было создано более 100 семейных врачебных пунктов, поликлиник и более тысячи махаллинских медицинских пунктов в самых отдаленных и труднодоступных районах. В результате первичным звеном медицинской помощи охвачено дополнительно 3,5 миллиона человек.



Объем средств на лекарственные препараты 70 видов, бесплатно выдаваемые населению семейными врачами, увеличился в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Первичные медицинские учреждения оснащаются современным оборудованием для ультразвукового исследования и электрокардиографии, стоматологическими и хирургическими комплектами.



В результате организации дневных стационаров в семейных поликлиниках 740 тысяч человек получили возможность лечиться непосредственно в своей махалле, не обращаясь в больницу.



В целях развития частных медицинских учреждений в нашей стране таким клиникам были предоставлены налоговые и таможенные льготы, отменен обязательный туристический сбор и разрешено оказывать медицинские услуги за счет государственных средств.



Вопрос достойного поощрения нелегкого и ответственного труда медицинских работников, повышения их заинтересованности в своей деятельности также находится в центре постоянного внимания нашего государства.



Следует отметить, что недавно до 30 процентов выросла месячная заработная плата медицинских работников, была внедрена система дифференцированных премий и надбавок в зависимости от эффективности и результатов их труда.



Все мы понимаем, что, несмотря на достигнутые положительные результаты в системе здравоохранения, предстоит еще многое сделать.



Говоря об этом, считаю уместным выделить следующие вопросы развития медицинской системы, имеющие важное значение для охраны здоровья нашего народа, решение которых уже началось.



Сегодня сама жизнь требует уважать право выбора больных, что имеет важное значение для обеспечения их интересов.



Исходя из этой необходимости отныне особое внимание будет уделяться финансированию медицинской системы по принципу «деньги следуют за пациентом». То есть средства будут направляться медицинским учреждениям не общим объемом, а исходя из конкретных расходов на вылеченных больных.



Прочное утверждение здорового образа жизни среди населения, охрана здоровья матерей и детей, всех граждан в целом, вопросы максимального охвата их квалифицированными медицинскими услугами и впредь будут нашим приоритетом.



Уважаемые медицинские работники!



Уверен, вы продемонстрируете все свои знания и мастерство, опыт и потенциал, активность и решимость в процессе реформ, направленных на превращение сферы здравоохранения в оперативно и эффективно действующую, служащую людям систему.



Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить всех вас с профессиональным праздником и пожелать больших успехов в дальнейшей деятельности, счастья и благополучия вашим семьям." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи