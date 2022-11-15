



Узбекистан и Япония углубляют сотрудничество в сфере культуры



ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была проведена церемония подписания обменных нот и грантового соглашения с правительством Японии по проекту «Сохранение и оцифровка архивов культурного наследия Великого шёлкового пути в Республике Узбекистан» на сумму около 400 тысяч долларов.



Целью проекта является содействие сохранению уникальных культурных ценностей, обнаруженных на маршруте прохождения Шелкового пути, повышение эффективности работ по их защите и охране, вклад в развитие культуры Узбекистана, а также развитие культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.



В рамках проекта, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, предусматривается внедрение в Узбекистане японских технологий и опыта по сохранению объектов и предметов культурного наследия.



В частности, Агентству культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия, Государственному музею истории Узбекистана и Термезскому археологическому музею будет передано оборудование для защиты коллекций и экспонатов, а также необходимая техника для цифрового архивирования, включая 3D-сканеры, камеры для съемки в формате 360 градусов и другое оборудование. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи