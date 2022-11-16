Феруза Эшматова



В Москве состоялось совещание уполномоченных по правам человека стран СНГ



НОВОСТИ В МИРЕ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября в Москве в отделении Исполнительного комитета СНГ состоялось совещание уполномоченных по правам человека государств – участников СНГ, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



В заседании приняли участие Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики - Сабина Алиева, заместитель Защитника прав человека Республики Армения, глава Департамента по защите гражданских, социально-экономических и культурных прав – Владимир Оганнисян, Руководитель Национального центра по правам человека Казахстана – Зере Утебаева, Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики – Атыр Абдрахматова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации –Татьяна Москалькова, Заместитель Уполномоченного по правам человека – Уполномоченный по правам ребенка в Республике Таджикистан – Мичгона Бобочонзода, Уполномоченный по правам человека Туркменистана (ВКС) – Яздурсун Гурбанназарова, Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмен) - Феруза Эшматова, в качестве наблюдателя Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации (ВКС) – Геннадий Давыдько, Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.



Выступая перед собравшимися, Сергей Лебедев отметил: «Вам выпала благородная миссия по защите прав человека. От вашей эффективной работы во многом зависит надёжная защита прав и законных интересов наших граждан. Сегодня как никогда очевидна необходимость объединения усилий уполномоченных по правам человека и всех государственных структур, занимающихся проблемами обеспечения и защиты прав человека, на пространстве Содружества. Страны СНГ всецело настроены на активизацию взаимовыгодного и взаимоуважительного сотрудничества в сфере защиты прав человека с учетом региональной, национальной, культурной и исторической специфики наших государств». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи