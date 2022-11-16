Глава Узбекистана провел встречу с руководителем ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в Ташкенте в рамках участия во Всемирной конференции по вопросам воспитания и образования детей младшего возраста Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле.

В ходе аудиенции были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ЮНЕСКО в сферах культуры, поддержки молодежи, воспитания и образования детей.

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