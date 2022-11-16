МИД Узбекистана посетил новый посол США

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября ведомство иностранных дел Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Джонатан Дэвид Хэнник.

Его принял глава ведомства Владимир Норов, которому новый посол вручил копии своих верительных грамот.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, технологий, текстильной индустрии, фармацевтики, энергетики, банков и финансов, науки, образования и культуры, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами Центральной Азии (в формате "С5+1").



С мая 2019 года до сентября текущего послом США в Узбекистане являлся Дэниэл Розенблюм.

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