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В Туркменистане проходит Фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов
16.11.2022 13:56

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Дашогузском велаяте Туркменистана начал двухдневную работу Фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов.

Культурная акция с участием мастеров искусств обеих стран проводится в целях укрепления дружеских связей между народами двух стран.

Приветствие гостям и участникам фестиваля направил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые участники фестиваля!

Дорогие друзья!

Выражаю глубокую признательность Президенту Туркменистана Сердару­ ­Гурбангулыевичу Бердымухамедову, а также всем организаторам нынешнего фестиваля дружбы за его проведение на высоком уровне в уникальном городе Дашогуз.

Несомненно, историко-культурные связи узбекского и туркменского народов служат прочным фундаментом многовековых уз дружбы и братства. Этот важный форум, направленный на дальнейшее укрепление по-настоящему родственных и добрососедских отношений, вновь ярко демонстрирует органичность и общность благородных целей и чаяний наших
народов.

В последние годы проведена огромная работа по развитию сотрудничества наших стран во всех приоритетных сферах.

В этой связи хочу особо отметить, что состоявшийся в июле этого года исторический визит в город Ташкент Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова придал новый импульс и динамику дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства.

Вместе с тем подчеркну неоценимый вклад в развитие наших многоплановых отношений в духе высокого доверия и взаимной поддержки Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, Его Превосходительства Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова.

Дорогие участники форума!

С каждым годом все более активизируются культурно-гуманитарные связи между нашими братскими народами, организуются различные концерты, фестивали, выставки, проводятся Дни культуры и кино, в нашей стране действуют туркменские национальные культурные центры.

Недавно Союзом писателей и Академией наук Узбекистана было издано 100-томное собрание сочинений «Жемчужины тюркской литературы». 10 томов собрания посвящены избранным произведениям туркменской литературы. Особенно примечательно, что в него вошли лучшие образцы творчества десятков выдающихся поэтов и писателей – классиков и современников, таких, как Азади, Андалиб, Махтумкули, Молланепес, Берды Кербабаев, Хыдыр Деряев, Атаджан Таган.

Одной из центральных улиц города Ташкент в 2018 году было присвоено имя великого сына туркменского народа, поэта и мыслителя, яркого представителя туркменской литературы – Махтумкули, создана живописная аллея, где установлен барельеф в честь поэта.

В местечке «Туркменлер» Ургенчского района Хорезмской области отреставрирован и сдан в эксплуатацию древ­ний мемориальный комплекс «Улли ховлы». Местом притя­же­ния для тысяч наших сооте­чественников и гостей столицы стал построенный в центре Ташкента парк «Ашхабад».

Проживающим в Туркменистане представителям узбекской диаспоры также уделяется особое внимание. Недавно возведенный в городе Ашхабад величественный парк «Ташкент» стал символом вечной дружбы узбекского и туркменского народов.

Убежден, что мы и впредь совместными усилиями будем проводить такие праздники культуры, еще более сближающие два наших братских дружественных народа.

Желаю всем участникам фестиваля крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в добрых начинаниях."

УЗИНФОРМ

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