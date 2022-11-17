



Погода в Узбекистане на 18 ноября



ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 ноября, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

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