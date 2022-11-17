Глава МИД Узбекистана провел встречу с руководителем ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. 16 ноября министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с пребывающей с визитом в Ташкенте Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития взаимодействия Узбекистана и ОБСЕ в сферах обеспечения безопасности, укрепления региональных торговых и экономических связей, экологии и охраны окружающей среды.

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