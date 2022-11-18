В Самарканде обсудили вопросы развития сотрудничества стран ЦА и Евросоюза

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября в Самарканде была проведена встреча в формате «Европейский Союз – Центральная Азия» на уровне министров иностранных дел стран Центрально-азиатского региона и ЕС.

На повестку дня мероприятия было вынесено обсуждение вопросов развития сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, ТЭК и энергетики, водной дипломатии, экологии и охраны окружающей среды, науки, образования и культуры.

На полях форума глава МИД Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

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