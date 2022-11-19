Глава Узбекистана провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии

ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну для участия в мероприятиях «Европейский Союз – Центральная Азия» Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и ЕС в сферах политики, торговли, инвестиций, цифровизации, изменения климата и окружающей среды, науки и образования, а также обсудили пути оказания содействия Афганистану.

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