Равшанбек Алимов



Равшанбек Алимов встретился с Послом Республики Беларусь



ТАШКЕНТ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября состоялась встреча Председателя Комитета Сената Олий Мажлиса РУз по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, руководителем депутатской группы по сотрудничеству с Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь Равшанбека Алимова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонидом Мариничем, сообщает пресс-служба МИД РБ.



В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия парламентов двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных межпарламентских организаций.



Рассмотрены практические вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав парламентских делегаций Узбекистана и Беларуси «на полях» заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Самарканде. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи