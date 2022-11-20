



В Париже обсуждены вопросы развития узбекско-французского делового сотрудничества



НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября в Париже в преддверии официального визита во Францию Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был проведен узбекско-французский бизнес-форум. В ходе мероприятия представители официальных и деловых кругов обеих стран рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сферах торговли и экономики, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, туризма, зеленой энергетики, автомобилестроения и производство комплектующих, производства пищевой продукции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи