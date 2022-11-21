Глава Узбекистана отбыл в Париж

Глава Узбекистана отбыл в Париж21.11.2022 14:53
НОВОСТИ В МИРЕ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. С егодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным официальным визитом во Французскую Республику.
Поездка предпринята по приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона с целью обсуждения ключевых аспектов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям. Программа визита будет включать проведение переговоров с главой Франции и другими официальными лицами, представителями французских деловых кругов, а также запланирована обширная культурная программа.
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