



Глава Узбекистана отбыл в Париж



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. С егодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным официальным визитом во Французскую Республику. Поездка предпринята по приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона с целью обсуждения ключевых аспектов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям. Программа визита будет включать проведение переговоров с главой Франции и другими официальными лицами, представителями французских деловых кругов, а также запланирована обширная культурная программа. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи