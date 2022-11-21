Глава Узбекистана поздравил коллегу из Казахстана

Глава Узбекистана поздравил коллегу из Казахстана21.11.2022 12:00
ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат мирзиёев направил послание Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В послании глава государства поздравил коллегу с переизбранием на высший государственный пост по итогам прошедшего накануне в Казахстане голосования по выборам президента республики, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.
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