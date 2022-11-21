



Глава Узбекистана поздравил коллегу из Казахстана



ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат мирзиёев направил послание Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В послании глава государства поздравил коллегу с переизбранием на высший государственный пост по итогам прошедшего накануне в Казахстане голосования по выборам президента республики, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи