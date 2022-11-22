Погода в Узбекистане на 23 ноября

Погода в Узбекистане на 23 ноября22.11.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 7-12° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.
УЗИНФОРМ