



МИД Узбекистана посетил спецпредставитель КНР по Афганистану



ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня специальный представитель Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу со спецпредставителем Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики по Афганистану Юэ Сяоюнем.



В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы оказания содействия по мирному урегулированию афганского кризиса, скорейшему оказанию стране гуманитарной и иной помощи, реализации на территории Афганистана различных инфраструктурных проектов в сферах энергетики, транспорта и логистики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи