Подведены итоги визита главы Узбекистана во Францию

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. 22 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев завершил официальный визит во Францию, предпринятый по приглашению главы Французской Республики Эммануэля Макрона с целью обсуждения приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

Программа пребывания главы Узбекистана во Франции включала проведение переговоров на высшем уровне в Елисейском дворце, встречи с председателем Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве, генеральным директором Французского агентства развития (ФАР) Реми Риу и деловыми кругами этой страны.

По итогам визита главы государств приняли Совместное заявление в целях развития отношений всеобъемлющего партнерства высокого уровня, было подписано 14 договоров, в том числе Соглашение о стратегическом партнерстве с Французским агентством развития по реализации Программы сотрудничества на 2023-2025 годы и Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на период 2023-2024 годы, декларации о сотрудничестве в области культурно-исторического наследия, дошкольного, народного и высшего образования, развития государственной службы, документы в сфере гражданской авиации, борьбы с коррупцией, повышения квалификации судей, обучения французскому языку и по другим направлениям.

Культурная программа визита включала посещение выставок «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота» в Институте арабского мира в Париже, «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» в Лувре.

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