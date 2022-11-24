



Глава Узбекистана аккредитовал послов Южной Кореи, Кыргызстана, Алжира, Казахстана и США



ТАШКЕНТ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию принятия верительных грамот послов Республики Корея Ким Хи Санга, Кыргызской Республики Мусы Джаманбаева, Алжирской Народной Демократической Республики Бумедиана Геннада, Республики Казахстан Бейбута Атамкулова, Соединенных Штатов Америки Джонатана Хэника. Глава государства поздравил новых руководителей дипломатических миссий зарубежных стран, рассказал об основных направлениях внутренней и внешней политики Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи