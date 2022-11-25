Ташкент посетила делегация Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила с визитом делегация Республики Корея во главе с заместителем министра иностранных дел Ёнг Сам Чэ.

24 ноября делегация посетила Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, где состоялось обсуждение вопросов дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества между Узбекистаном и Кореей.

В частности, был предметно рассмотрен ход реализации проектов в рамках Программы официальной помощи правительства Кореи в целях развития, в том числе создание Центра переподготовки и обучения кадров дошкольных организаций, Центра химических технологий, а также расширение деятельности Узбекско-корейского научно-технологического центра редких металлов и Корейско-узбекского текстильного технопарка.

На встрече также обсужден вопрос своевременной реализации приоритетных проектов с Фондом EDCF Эксимбанка Кореи в области образования, здравоохранения, фармацевтики, электроники. Достигнута договоренность об ускорении процесса утверждения необходимых документов и начала строительства медицинского университета в Ташкенте, 2-го этапа Фармацевтического кластера, а также узбекско-корейского кластера по производству электроники и полупроводников, сообщает внешнеторговое ведомство Узбекистана.

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