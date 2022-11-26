В МИД Узбекистана обсуждены вопросы развития сотрудничества с Республикой Корея

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября в ведомстве внешней политики Узбекистана был проведен 15-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Южной Кореи, для участия в котором в Ташкент прибыла делегация Республики Корея во главе с заместителем министра иностранных дел Ёнг Сам Чэ.

В ходе переговоров делегации обеих стран рассмотрели практические аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, текстильной промышленности, инноваций, технологий, образования, развития государственной службы, здравоохранения, трудовой миграции, туризма и других.

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