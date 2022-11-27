



Глава МИД Узбекистана провел встречу с послом РФ



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации. В ходе переговоров министр и посол рассмотрели текущее состояние и перспективы развития узбекско-российского сотрудничества сферах политики, торговли и экономики, энергетики, промышленности, металлургии, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, банков и финансов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи