



Соболезнования руководству Беларуси



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана выразило соболезнования по случаю ухода из жизни главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В послании говорится: "С глубоким прискорбием восприняли весть о безвременной кончине министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея.



Владимир Владимирович был искусным и опытным дипломатом, высоким профессионалом своего дела и истинным патриотом Беларуси.



Особо отмечаем его искреннее стремление к развитию узбекско-белорусских отношений многопланового сотрудничества. Особенно в последние годы он внес значительный вклад в укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Беларусью.



Мы сохраним о нем добрую и светлую память.



Передаем слова сочувствия и поддержки всем коллегам, родным и близким Владимира Владимировича Макея." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи