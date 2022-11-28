Соболезнования руководству Беларуси

Соболезнования руководству Беларуси28.11.2022 10:09
ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана выразило соболезнования по случаю ухода из жизни главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея.
В послании говорится:
"С глубоким прискорбием восприняли весть о безвременной кончине министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея.
Владимир Владимирович был искусным и опытным дипломатом, высоким профессионалом своего дела и истинным патриотом Беларуси.
Особо отмечаем его искреннее стремление к развитию узбекско-белорусских отношений многопланового сотрудничества. Особенно в последние годы он внес значительный вклад в укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Беларусью.
Мы сохраним о нем добрую и светлую память.
Передаем слова сочувствия и поддержки всем коллегам, родным и близким Владимира Владимировича Макея."
УЗИНФОРМ