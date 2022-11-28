



Глава МИД Узбекистана провел встречу с руководителем французской дипмиссии



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Орелией Бушез. В ходе переговоров министр и посол рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-французских отношений на основе договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию на минувшей неделе, согласовали даты и повестку предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи