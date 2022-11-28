



МИД Узбекистан посетил посол Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня МИД Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Муса Джаманбаев. Его принял заместитель министра иностранных дел Бахром Аълоев. В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи