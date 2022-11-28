МИД Узбекистан посетил посол Кыргызстана

МИД Узбекистан посетил посол Кыргызстана28.11.2022 18:18
ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня МИД Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Муса Джаманбаев. Его принял заместитель министра иностранных дел Бахром Аълоев.
В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи.
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