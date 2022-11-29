



Президент Узбекистана провел встречу с главой парламента РФ



ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент во главе представительной делегации председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. В ходе аудиенции были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, промышленности, инвестиций, селського хозяйства, туризма, углубления взамиодействия по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи