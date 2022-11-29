Посол Алжира посетил МИД Узбекистана

Посол Алжира посетил МИД Узбекистана29.11.2022 11:27
ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня заместитель руководителя ведомства иностранных дел Узбекистана Бахром Аълоев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической Республики Бумедиене Геннадом.
Встреча была организована с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития диалога двух стран политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.
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