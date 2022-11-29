



В МИД Узбекистана прошла встреча с послом США



ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Дэниел Розенблюм. Его принял первый заместитель главы ведомства Фуркат Ситдиков. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, инвестиций, инноваций, энергетики и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи