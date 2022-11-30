



МИД Узбекистана посетил посол Германии



ТАШКЕНТ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. 29 ноября МИД Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Тило Клиннер. Его принял первый заместитель главы ведомства Фуркат Ситдиков. В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены ход реализации достигнутых ранее договоренностей и вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи