



Погода в Узбекистане на 2 декабря



ТАШКЕНТ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

1-5 декабря текущего года на территорию осуществится вторжение холодной воздушной массы.



К 3-5 декабря по большей части территории Узбекистана температура воздуха понизится ночью до 4-7 мороза, днем до 0-3 градусов тепла, по Республике Каракалпакстан, Хорезмской области и северу Навоийской области ночью до 10-13 мороза, днем до 4-7 градусов мороза. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4о мороза, днем 0-2о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза; по Устюрту ночью 10-15° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°мороза, днем 0-5° тепла; по северу Навоийской области ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

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