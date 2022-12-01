Глава Узбекистана ратифицировал договор по границе с Кыргызстаном и Андижанскому водохранилищу

ТАШКЕНТ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал законы, в соответствии с которыми ратифицированы договоры между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках Государственной границы и Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.

Данные международные договоры были подписаны в ходе визита делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым в город Бишкек 3 ноября текущего года. Законы об их ратификации были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса 14 ноября и одобрены Сенатом 18 ноября. Законы Кыргызстана о ратификации договоров были подписаны Президентом Кыргызской Республики 29 ноября.

Договор между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках Государственной границы состоит из 13 статей. Им определена линия границы общей протяженностью 302,29 километра, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской Государственной границы.

Узбекистану переходят 4957 гектаров территории Андижанского водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передается 1019 гектаров пастбищных земель.

Кыргызстану также переходят 12 849 гектаров на участке «Говасай» в качестве компенсации за непостроенный Кемпир-Абадский канал на левом берегу Андижанского водохранилища. При этом кыргызская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки Говасай, и не допускать технического загрязнения воды.

Была достигнута договоренность о том, что вопросы совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища и участка с родником «Чашма» в Сохском районе будут регулироваться отдельными договорами.

До завершения демаркационных работ на отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы контроль и охрана государственной границы будут осуществляться по границам фактического землепользования.

Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища состоит из 11 статей. Создана Совместная комиссия по совместному управлению водными ресурсами Андижанского водохранилища (сопредседатель от Узбекистана - министр водного хозяйства) и утверждено положение о ее деятельности.

Определены уполномоченные государственные органы Узбекистана и Кыргызстана, ответственные за реализацию соглашения (со стороны Узбекистана – Министерство водного хозяйства, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная инспекция по контролю за безопасностью объектов водного хозяйства при Кабинете Министров), а также определен порядок их взаимодействия.

В соглашении отражены взаимные обязательства сторон Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища.

Узбекская сторона обязуется поддерживать уровень воды в водохранилище на отметке не выше 900 метров по горизонтали, обеспечивать свободный доступ и использование воды водохранилища гражданами Кыргызстана (водопой животных, орошение, рыболовство), не устанавливать вокруг водохранилища инженерно-технические сооружения. Кыргызская сторона обязалась обеспечить установление водоохранных зон и соблюдение режима использования воды.

Согласованы меры, которые должны быть реализованы Узбекистаном и Кыргызстаном для обеспечения безопасности Андижанского водохранилища. Так, узбекская сторона обеспечивает безопасность водохранилища, эксплуатирует его, оказывает техническое обслуживание, сбрасывает воду в согласованных с кыргызской стороной лимитах.

Кроме того, создается правовая основа для совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища. Появится возможность непрерывно снабжать водой около 8 тысяч фермерских хозяйств, что позволит выращивать 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции и экспортировать продукцию на 500 миллионов долларов.

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