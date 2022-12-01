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Узбекистан принял участие в работе Совместной комиссии стран СНГ по борьбе с незаконной миграцией
01.12.2022 16:38

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 ноября в режиме видеоконференции прошло двадцать пятое заседание Совместной комиссии государств – участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией. Участие в мероприятии приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества и Исполнительного комитета СНГ, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Открывая встречу, заместитель директора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполкома СНГ Бекболот Маманов отметил, что миграционная политика является приоритетным направлением интеграции в Содружестве.

«Это подтверждает принятое 15 октября 2021 года Заявление глав государств СНГ о развитии сотрудничества в сфере миграции, в котором обозначены наиболее важные и перспективные задачи по совершенствованию совместной деятельности в данной области, а успех их реализации зависит от слаженной работы профильных органов Содружества, в том числе и Совместной комиссии», – отметил Бекболот Маманов.

Он акцентировал внимание собравшихся на необходимости продолжать реализацию мер в сфере миграции и противодействия ее незаконной составляющей, определенных Концепцией дальнейшего развития СНГ, Стратегией экономического развития СНГ на период до 2030 года, планами мероприятий по их реализации и Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.

Участники заседания обменялись информацией о мероприятиях, проводимых на территориях государств – участников СНГ в сфере противодействия незаконной миграции, включая нелегальную трудовую деятельность, осуществляемую трудящимися-мигрантами, и мерах по усилению контроля за миграционными потоками. Рассмотрели проблемные вопросы, возникающие в ходе заключения и практической реализации действующих двусторонних соглашений о реадмиссии между государствами – участниками СНГ, а также предложения по подготовке Совместной комиссией проекта методических рекомендаций по этой проблематике.

Члены Совместной комиссии также обсудили предложения по усилению взаимодействия и обеспечению координации деятельности органов, на которые возложена борьба с незаконной миграцией, выработали подходы по совершенствованию механизма обмена информацией о миграционном законодательстве государств – участников СНГ, заслушали информацию о выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совместной комиссии, и рассмотрели проекты Плана работы Совместной комиссии на 2023 год и повестки дня очередного заседания Совместной комиссии. Планируется, что оно пройдет во втором полугодии 2023 года в России.

УЗИНФОРМ

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