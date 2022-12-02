Глава МИД Узбекистана отправился в Польшу

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 ноября министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов отправился во главе представительной делегации с визитом в Республику Польша.

Целью поездки является в проходящем 1-2 декабря в городе Лодзи 29-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которое было посвящено актуальным аспектам развития сотрудничества стран-участниц ОБСЕ и организационным вопросам ее работы.

30 ноября глава МИД Узбекистана выступил перед участниками встречи с представителями парламента, экспертами, деловыми, академическими и журналистскими кругами Польши, рассказав об основных направлениях внутренней и внешней политики Узбекистана, возможностях его инвестиционного климата, развитии экономической и социальной сфер.

1 мдекабря Владимир Норов принял участие в «круглом столе», организованном в рамках заседания СМИД ОБСЕ, на тему «Как восстановить уважение и приверженность? Сценарии для ОБСЕ».

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